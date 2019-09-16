Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Yüksel, derneklerin aşure programına katıldı
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Başkan Gökhan Yüksel, derneklerin aşure programına katıldı

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hafta sonu Kartal ve çevresindeki derneklerin Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure ve lokma dağıtma programlarına katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, derneklerin aşure programına katıldı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hafta sonu Kartal ve çevresindeki derneklerin Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure ve lokma dağıtma programlarına katıldı. Başkan Yüksel'e CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi eşlik etti.


Erzincan Refahiye Dernekler Federasyonu'nun Kartal Meydanı'nda düzenlediği aşure etkinliğine katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberliğimizi korudukça aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur, paylaşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi.


Konuşmanın ardından dualar edildi, aşure ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Yüksel ikramların dağıtılmasından sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecikliler Derneği, Erzincan Refahiye Dernekler Federasyonu, Erzincan Refahiye Söğütlü Köyü Derneği ve Uğur Mumcu Cemevi, Gümüşhane Şiran Çavlan Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Yaylabeli Köyü Derneği, Sivas Tokuş Köyü Derneği, Erzincan İli Tanyeri Nahiyesi Derneği, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Köyü Derneği, Tunceli Mazgirt Geçitveren (Riçik) Köyü Derneği, CHP Kartal İlçe Başkanlığı Hürriyet Mah. Temsilciliği ve Elazığ Karakoçan Sarıbaşak köyü Derneği'nin aşure etkinliklerine katıldı. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, Refahiye, Erzincan, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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