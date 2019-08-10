Başkan Gönüllü, hayvan pazarını ziyaret etti
29 dakika önce
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, bayram öncesinde ilçeye kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.
Başmakçı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü
, bayram öncesinde ilçeye kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.
Hayvan pazarında alıcı ve satıcılarla görüşen Gönüllü, herkese hayırlı işler diledi.
Başmakçı Zabıta
Amirliği başta olmak üzere belediyenin bütün birimlerinin kurban bayramı öncesinde seferber olduğunu ifade eden Gönüllü, "Vatandaşlarımız son derece rahat olsunlar. Gerekli bütün tedbirleri belediye olarak aldık. Hayvan pazarımızda ise vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını satıyor, alıcı vatandaşlarımızda diledikleri gibi alabiliyorlar." dedi.
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