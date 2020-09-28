Başkan Günel, " Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak " - Son Dakika

Başkan Günel, " Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak "

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Haziran ayında başlatılan yol yapım seferberliği kapsamında çalışmalar farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor.

Başkan Günel,

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Haziran ayında başlatılan yol yapım seferberliği kapsamında çalışmalar farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen uzun vadeli program dahilinde alt yapısı tamamlanan tüm sokaklarda vakit kaybetmeksizin asfalt ya da parke çalışmasına başlarken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadası'nın yol sorunu kalmayacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kuşadası'nda son 10 yılda 163 kilometre yol yapıldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, göreve geldikleri tarihten bu yana 55 kilometre uzunluğunda yol yapıldığını söyledi. Bu rakamın 2020 yılının sonuna kadar 85 kilometreye ulaşacağını kaydeden Başkan Ömer Günel "Böylece önceki 10 yılda yapılan toplam yol çalışmasının yarısını iki yıllık bir sürede gerçekleştirmiş olacağız. 2020-2021 yılına ilişkin tüm planlamalarımız hazır" dedi.

Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü; "Planlamamızı yaparken, geçmiş dönemlerde ve pek çok kentte yapılan ve ciddi kaynak israfına neden olan bir hatayı tekrarlamamak adına alt yapı çalışmalarını yürüten kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Böylece sokaklarımızın tüm doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon ve internet alt yapıları tamamlandıktan sonra Kuşadası Belediyesi olarak devreye girerek üst yapıyı tamamlıyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar 55 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar 30 kilometrelik daha çalışma yaparak bu rakamı 85 kilometreye ulaştıracağız. 2021 yılına ilişkin planlamalarımızı da yaptık. Kuşadası'nın farklı mahallelerinde yaşayan tüm hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Biz tüm mahallelerimize eşit ve aynı kalitede hizmet götürmek için çalışıyoruz ve kısa süre içerisinde kentimizin tüm yol sorunlarını kalıcı olarak çözeceğiz. Hemşehrilerimizin Kuşadası'nın hiçbir mahallesinde yol sorunu kalmayacağı hususunda bizlere güvenmesini istiyoruz. Kentimizde alt ve üst yapısı tamamlanmamış bir tek sokak bile kalmayacak" - AYDIN

Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak
Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak
Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak
Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak
Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak
Başkan Günel, Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, ' Kuşadası'nda yol sorun olmaktan çıkacak ' - Son Dakika

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