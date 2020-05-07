Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi

10 dakika önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesinin ardından alışkanlıklar ve yaşam tarzları gibi turizm anlayışının da değişeceğini ifade etti.

Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesinin ardından alışkanlıklar ve yaşam tarzları gibi turizm anlayışının da değişeceğini ifade etti.

Koronadan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kentimiz Kuşadası, barındırdığı alternatif turizm potansiyeli ile yeni dünyanın talep ve ihtiyaçlarına hitap edecek her türlü fırsat ve olanağa sahiptir" dedi.

Korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, salgının sona ermesinin ardından turizm alanında yaşama geçirilecek yeni uygulamalarla ilgili hazırlıkların da sürdürüldüğünü ifade etti. Korona virüs salgınının dünya çapında sürdürülen bir savaş olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel "Bu savaş tıbbın ve bilimin ışığında eninde sonunda kazanılacaktır. Ancak hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır. İnsanların yaşam biçimleri ve alışkanlıkları gibi turizm anlayışları ve turistik faaliyetlerinin biçimi de değişecektir" dedi. Uzun yıllardır kitlesel turizmin en önemli merkezlerinden olan Kuşadası'nın başta termal sağlık turizmi, ekoturizm ve butik otel turizmi olmak üzere çok önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek şirketin kuruluşunda son aşamaya gelindiğini ve uzman raporlarının alındığını belirten Başkan Ömer Günel, "Davutlar bölgesinin termal turizm bölgesi olarak yeni yatırımlara ev sahipliği yapması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Dünyanın en özel sularından olan termal suyumuz sağlık turizmi dışında ısıtma, meyve, sebze kurutma ve tarım amacıyla da kullanılacaktır" dedi.

Kuşadası'nın organik ekoturizm alanında sahip olduğu toprakların ve ürün kalitesinin de bugüne kadar göz ardı edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, şöyle dedi: "Bu potansiyel kentimizde bir altın madeni gibi öylece durmaktadır. Turizm tesisleri ve düzenlemeleri en uygun alanlarda organik eko turizm için teşvik edilecek ve yatırımlara öncülük edilecektir."

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın butik hizmet sunacak önemli tesislere de ev sahipliği yaptığını belirterek "Kentimiz turizm yatırımcıları, dünyanın en esnek ve hızla aksiyon alan tecrübeli isimlerinden oluşmaktadır. Bunun için şimdiden hazırlığa başladılar. Biz de belediye belgeli tesisler için bir yönetmelik hazırlığı içerisindeyiz. Kuşadası'nın değişimini her gün izlemeye devam edeceksiniz. Kültür merkezleri, yeni doğal yaşam alanları, kreşler, eğitim merkezleri, Türkiye'de ilk defa hayata geçecek olan kütüphaneler, müzeler, sempozyumlar, festivaller ile uluslararası cazibe oluşturacak etkinlikle. Eskiyen kentimizin yenilenen sokakları, caddeleri, cıvıl cıvıl peyzaj örnekleri, sanatla süslenen sokakları. İhtiyacımız olan tek şey inanmak ve çok çalışmak" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:51 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak         
12:35
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı         
12:31
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı 4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı         
12:18
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek         
12:06
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü         
12:05
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı         
12:01
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
11:58
Sağlık Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı Sağlık Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı         
11:51
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi         
11:43
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi         
11:32
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor         
11:27
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:16
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu         
11:14
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı         
11:10
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi         
11:08
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu         
11:04
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor         
11:02
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı         
10:55
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı         
10:39
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı         
10:25
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı         
10:24
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti         
10:23
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı         
10:18
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı         
10:16
Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış         
10:15
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı         
10:14
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım         
10:06
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı         
10:05
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 13:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, yeni turizm anlayışı ve yeni Kuşadası'nı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]