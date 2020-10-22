Başkan Gür tehlikeyi atlattı - Son Dakika

Başkan Gür tehlikeyi atlattı
22.10.2020 09:23
AK Parti Hakkari İl Başkan Emrullah Gür, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti Hakkari İl Başkan Emrullah Gür, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aşırı yorgunluk ve kalp çarpıntısı nedeniyle akşam saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Emrullah Gür, hemen tedavi altına alındı. Başkanın kalp krizi geçirdiği söylentileri üzerine birçok vatandaş ise hastane önüne akın etti.
AK Parti Hakkari eski İl Başkan Nurettin Fırat ve AK Parti yönetimi Başkan Gür'ü yalnız bırakmazken, Hakkari Devlet Hastanesinde halen tedavi altında bulunan Gür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HAKKARİ
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