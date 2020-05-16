Başkan Hürriyet, yeni projeleri masaya yatırdı - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi döneminde önemli çalışmalara imza atan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile yeni projeleri masaya yatırdı.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs salgını günlerinde İzmitlilerin hem acil ihtiyaçlarının karşılanması hem de psikolojik destek verilmesi noktasında önemli projelere imza atan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile bir toplantı düzenledi. Başkan Hürriyet toplantıda Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu, Özel Kalem Müdürü Duygu Ümit Çetiner, Koordinatör Sercan Al ve sınavla işe alım sürecini başarı ile tamamlayan belediyenin yeni sosyal hizmet uzmanları ile bir araya gelerek yeni projeleri masaya yatırdı.



Önümüzdeki süreçte faaliyete geçirilecek olan projelerin konuşulduğu toplantıda özellikle yeni personellerin sunduğu fikirler hem belediyenin yönetim kadrolarından hem de Başkan Hürriyet'ten tam not aldı. Korona günlerinde belediye olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Bu süreçte üretken projeleri ve vatandaşlarımızın sorunlarına çare olan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün yine yoğun bir toplantı gündemimiz vardı. Vatandaşlarımıza daha çok nasıl destek olabiliriz, vatandaşlarımızın hayatını nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye büyük bir gayret ve emek ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Sosyal destek hizmetlerinin bu süreçteki çalışmalarının oldukça önemli olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "Bu sebeple sosyal destek hizmetleri alanında geliştirdiğimiz yeni projeleri önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bir yandan da ekibimizi güçlendirmeye, gençlerimize istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin ufkundan, vizyonundan, üretkenliğinden yararlanmaya çalışıyoruz. İzmit Belediyesi'ni bu anlamda güçlü kılmaya çalışıyoruz ki belediye ne kadar üretirse o kadar çok insana yardım eli uzatabilir, kardeşlik sunabiliriz" diye konuştu.



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz sahada İzmit halkına hizmet için çalıştığını belirten Başkan Hürriyet, "Bugün de bu toplantı da yeni projelerimizi konuştuk. Toplantımızı alım sürecini başarıyla tamamlayarak aramıza katılan yeni sosyal hizmet uzmanlarımız ile gerçekleştirdik. Özellikle teknik personel alımlarımızı ciddi bir sınav süreci ile gerçekleştirdik. İşe alımlar için sınav sorularının hazırlanması, mülakatlarımızın gerçekleştirilmesi için akademisyenlerimizden, oda ve dernek başkanlarımızdan bağımsız bir komisyon kurduk. Bu bağımsız komisyon sınav sorularını hazırladı ve başvuru yapan yüzlerce adayın sınavını gerçekleştirdi. ve yine aynı bağımsız komisyon, yazılı sınavı geçerek mülakata katılmaya hak kazanan 15 kişinin mülakatını gerçekleştirdi. Yeni arkadaşlarımız da yorucu bu süreçten sonra aramıza katıldı" ifadelerini kullandı.



Yeni sosyal destek uzmanlarının bağımsız komisyon tarafından değerlendirilerek göreve başladıklarını söyleyen Başkan Hürriyet sözlerine şöyle devam etti: "Bugün yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla yoğun gündemli bir toplantı yaptık. Çünkü teknik personelimizin üreten belediye olma yolunda bize katacağı yeni fikirler çok önemli. Gençlerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Özellikle teknik konulardaki uzmanlarımızın fikirlerini önemsiyoruz. Ekibimiz ile İzmit için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal destek hizmetleri ekibimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda desteği veriyor, iftar sofralarını aşsız bırakmıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza sağlık kiti desteği sağlıyoruz. Kurduğumuz çamaşırhane ile sağlık çalışanlarımızı destekliyoruz. Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Psikolojik destek isteyen vatandaşlarımıza psiko destek hattı üzerinden online olarak destek veriyoruz. Öğrencilerimize de uzman psikologlarımızla online destek veriyoruz. ve daha birçok projeyi hayata geçirmek için de çalışıyoruz. Ben tüm sosyal destek hizmetleri müdürlüğü ekiplerine tüm kent adına bir kez daha teşekkür ediyorum." - KOCAELİ