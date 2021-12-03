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Başkan İduğ, engelli bireylerle buluştu - Son Dakika

Başkan İduğ, engelli bireylerle buluştu

03.12.2021 15:26
Başkan İduğ, engelli bireylerle buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Girişimci İş İnsanları Derneği (TGİİD) tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Bornova Down Kafe'de gerçekleşen kahvaltıda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan İduğ, onlarla bol bol sohbet ederek, isteklerini dinledi.

TGİİD Başkanı Süleyman Dinçsever ve dernek üyelerinin de katıldığı etkinlikte, konuşan Başkan Mustafa İduğ, görme engelli bireylerle yaptıkları futbol maçından bahsederek, "Dostluğa ve spora engel yok dedik, g

Gözlerimizi siyah bantla kapatarak içinde zil olan bir topla oynadık. Fakat biz sadece 10 dakika dayanabildik. Empati kurarak onların yaşadıkları sıkıntıları daha iyi anlıyoruz" dedi.

Engelleri kaldırmalıyız

Belediye olarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için olması gereken çalışmaları yapmaya çalıştıklarını da belirten Başkan İduğ, "Engelliler Günü yılda 1 gün olarak değil, 365 gün olarak düşünülmeli. 83 milyon nüfuslu Türkiye'de engelli bireylerin oranı yüzde 10. Bizlerin görmediği evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız var.Bizler onlar için uygun olan şehir planları, parklar ve gidebilecekleri alanlar yapıyoruz. Yani onların gününü kutlamak değil, onların engellerini kaldırmalıyız" diye konuştu.

Özel günde kendilerinin yanında olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür eden Dernek Başkanı Süleyman Dinçsever de her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, "Bornova Belediyesi'nin engelli bireyler için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Başkan İduğ'a bu çalışmalar için teşekkür ederim" dedi.

Görme Engelli, Mustafa İduğ, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ, engelli bireylerle buluştu - Son Dakika


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