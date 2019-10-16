Son Dakika Haberleri: Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler. Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ve Siirt Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ müdürümüzü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Misafir perverliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına müdürümüze teşekkür ederim" dedi. - VAN

Ali Karabağ, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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