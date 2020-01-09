Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret

6 saat önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret, System.String[]

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret ettiler. Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu olarak kendisine dünyanın en güzel hediyesi olan Ayyıldızlı bayrağımızı taktim etti. Gösterdiği ilgi alakadan dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım şehit ailelerim adına müdürümüz Karabağ'a teşekkür ederim" dedi. - VAN

Ali Karabağ, Karabağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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