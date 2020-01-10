Başkan Kahraman'dan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kahraman'dan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Kahraman'dan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'e ziyaret

6 saat önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i ziyaret etti.

Başkan Kahraman'dan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'e ziyaret, System.String[]

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i ziyaret etti.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Kahraman, "Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi olarak Van İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Yüksel Yiğit paşamızı makamında ziyaret ederek korucularımızın sorun ve sıkıntılarını dile getirdik. Akabinde kendisine dünyanın en güzel hediyesi olan Ayyıldızlı bayrağımızı taktim ettik. Gösterdiği ilgi alakadan dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına Yüksel Yiğit paşamıza teşekkür ederim" dedi. - VAN

Yüksel Yiğit, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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