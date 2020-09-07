Başkan Kanar'a yüzde 61'lik rekor destek - Son Dakika

600 fark oyla Mustafakemalpaşa'ya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, 1 buçuk yılda yaptığı çalışmalarla rekor bir desteğe ulaştı.

Kısa sürede yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunan Başkan Kanar, ilçede yapılan son kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, yüzde 61'lik destek seviyesine ulaşırken, belediye tarihinde de bir rekora doğru koşuyor. İlçenin uzun yıllardır hasret kaldığı, beklediği projeyi hayata geçirerek adından söz ettiren ve dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayarak gönülleri fetheden Başkan Mehmet Kanar, çalışmalarının meyvesini topluyor. Mustafakemalpaşa'da yapılan detaylı ve bilimsel kamuoyu yoklamasına göre Kanar'a destek oranı yüzde 61, bugün seçim olsa oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 55'i geçti.

Mustafakemalpaşa'nın 131 mahallesinde 18 yaş ve üzeri toplam 1250 kişiyle yapılan ankette belediye tarafından sunulan hizmetler ve belediye başkanı ile ilgili halkın memnuniyet seviyesi ölçüldü. Çarpıcı sonuçların çıktığı memnuniyet anketinde Başkan Kanar'ın başarısı bir kez daha tescillendi.

Belediye tarafından sunulan hizmetleri ve (COVİD-19) salgını ile ilgili mücadelede gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren katılımcılar ankete yüzde 69 olumlu cevap verdi. Anketin en dikkat çeken sorunlarından birisi ise "Belediye Başkanının seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirebileceğini düşünüyor musunuz?" olurken, yüzde 68'le Başkan Mehmet Kanar'a güveninin tam olduğu mesajı ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 1250 katılımcı ile gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha yolun başındayız. Kökleriyle bu bereketli ovayı saran en eski taşra yapılanmasının, bu güzel ilçenin daha iyi yerlere gelmesi için durmadan çalışıyoruz. Ekonomik ve kültürel yönden yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini toplamak için sabırsızlanıyoruz. Anket sonuçlarına göre vatandaşlarımızın bize güvendiğini bizden razı olduğunu görmek son derece gurur verici bir tablo olarak göze çarpıyor. İlk 16 ayda ortaya çıkan sonuç gücümüze güç yolumuza ışık tutacak. Bu yetmez daha çok çalışmalıyız diyerek bu yola çıkarken söylediğim sözü hatırlatmak istiyorum. Birlikte yöneteceğiz diye söz verdik el ele verip daha yaşanabilir bir ilçe için çalışacağız. İlçe halkıma destekleri ve bize duyduğu güven için sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA