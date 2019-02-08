Son Dakika Haberleri: Başkan Karaaslan MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Başkan Karaaslan MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

1 saat önce

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, MHP'nin kuruluşun 50.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50.

Başkan Karaaslan MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı, System.String[]
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, MHP'nin kuruluşun 50.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan şu mesajı verdi;

"Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin geleceğine ümitle bakmak isteyen herkesin umut kaynağı, geleceğinden endişe edenlerin sığınağı haline gelmişse, bu elli yıl içerisinde harekete gönül vermiş, omuz vermiş, emek vermiş ve elbette ki öncelikle can vererek şehit olmuş aziz kahramanların eseridir.

Bugün, gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır. Çünkü asıl olan millet varlığının devamlılığıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e ve aldığı emaneti onun çizgisinden sapmadan Türk Milletine hizmet veren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. 50.kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Ali Karaaslan, Uçhisar, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'deki Bilim İnsanı Türk Çiftten Büyük Başarı Metin Hara'dan Ayrılan Adriana Lima, Eski Aşkına Geri Döndü

Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den İstifa Edip, MHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Karaaslan MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]