Başkan Kibar'dan Erdoğan Arıca'ya vefa - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Kibar'dan Erdoğan Arıca'ya vefa - Son Dakika Spor

Başkan Kibar'dan Erdoğan Arıca'ya vefa

6 saat önce

Fatsa Şehir Stadyumuna merhum teknik direktör Erdoğan Arıca'nın adının verilmesi için gerekli girişimler başlatıldı.

Başkan Kibar'dan Erdoğan Arıca'ya vefa, System.String[]

Fatsa Şehir Stadyumuna merhum teknik direktör Erdoğan Arıca'nın adının verilmesi için gerekli girişimler başlatıldı.


Bir süre önce İstanbul'da düzenlenen Fatsa Belediye spor'a destek gecesinde stadın isminin Erdoğan Arıca olarak değişmesi anlamında söz veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bu sözünü yerini getirdi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehir stadyumunun isminin Erdoğan Arıca olarak değiştirilmesi ile ilgili yazıyı imzalayarak İlçe Kaymakamlığına sundu. İlçe Kaymakamlığına sunulan yazı Gençlik ve Spor Bakanlığında değerlendirilerek karara bağlanacak.


Yaşanan bu gelişme ile alakalı bir açıklamada bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa Şehir Stadının isminin Erdoğan Arıca Stadı olarak değiştirilmesi konusunda kısa bir süre önce müjdeyi vermiştik. Bu anlamda stadımızın ismini hemşehrilerimizin istediği tüm Fatsa'nın kucaklayacağı bir isme kavuşturmak istiyoruz. İsim konusunda Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanımız Adem Bekar ve yöneticilerle yaptığımız istişare sonucu Fatsamızda yetişmiş, A Milli Takım kaptanlığına kadar yükselmiş, 4 büyük spor kulübümüzün 2 tanesinde formasını giymiş, böyle bir değerimizin mutlaka Fatsa'da isminin yaşatılması gerektiğini düşündük. Rahmetli Erdoğan Arıca hocamızı inşallah girişimlerimiz ile birlikte Fatsa Şehir Stadının ismini Erdoğan Arıca Stadı olarak değiştirmek için bugün itibari ile girişimlerimiz başlamıştır. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Erdoğan Arıca, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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