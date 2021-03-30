Başkan Kibar'dan huzurevi sakinlerine ziyaret - Son Dakika

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçedeki huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, onlara gül takdim etti.

Başkan İbrahim Etem Kibar, Fatsa Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında merkezin Müdürü Mustafa Sezgin'den bilgi aldı. Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret edip gül takdim ettikten sonra onlarla sohbet eden Başkan İbrahim Etem Kibar, hayır dualarını aldı.

Ziyaretinde, huzurevi sakinlerini dinleyerek, istek ve taleplerini soran Başkan Kibar, "Pandemi döneminde kısıtlı da olsa yaşlılarımızla görüştük. Hayatımıza değer katan, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan büyüklerimizle sohbet etmekten çok mutlu oldum. Yaşlanmak, insanlar için kaçınılmaz bir olgudur. Pandemi döneminde en çok yaşlılarımızın elini öpüp nasihatlerini dinlemeyi özledik. Yaşlılarımıza hizmet etmek bizlerin görevi, yerel yönetimler olarak yaşlılarımızın her zaman her durumda yanlarındayız. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Huzurevinde şuanda kalan sayısının 43 odluğunu ifade eden Fatsa Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Sezgin de, 15 mart tarihi ile kontrollü normalleşmeye geçildiğini ifade ederek, "Yaşlılarımız pandemi kurulunun yaş sınırlamasına göre çarşıya çıkıp ihtiyaçlarına karşılayıp gezip dolaşabiliyorlar. Kısıtlamalı ziyaretçi alabiliyoruz. Ziyarete gelenleri bahçede yaşlılarımızın yakınları ile görüştürebiliyoruz. Onları korumak adına içeriye çok fazla ziyaretçi kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU