Başkan Kibar esnaflarla istişarede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kibar esnaflarla istişarede bulundu - Son Dakika

Başkan Kibar esnaflarla istişarede bulundu

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Meydanı'nın bağlantı yolu olan Reşadiye Caddesi'nin trafiğe açık mı, kapalı mı olması konusunda esnaflarla fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kibar esnaflarla istişarede bulundu, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Meydanı'nın bağlantı yolu olan Reşadiye Caddesi'nin trafiğe açık mı, kapalı mı olması konusunda esnaflarla fikir alışverişinde bulundu.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Belediye Meclis Üyeleri Okyay Sarıhan, Abdullah Coci, FATBEL Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydınlık ve Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Bekar ile birlikte Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi ile meydan arasında ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret ettiler.


Başkan Kibar ziyaret ettiği esnaflara hem 'bol kazançlar' diledi hem de Cumhuriyet Meydanı bittiğinde caddenin trafiğe açık mı yoksa kapalı mı olması konusunda istişare yaptı. Esnafların kahır ekseriyeti caddenin trafiğe kapalı olması yönünde görüşlerini belirttikleri gözlendi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar esnaf ziyaretini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şehrimizi istişare kültürü ile yöneteceğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bu anlamda çok yakında inşaat süreci tamamlanacak olan Cumhuriyet Meydanımızın bağlantı yolu olan Reşadiye Caddemizin trafiğe açık mı kapalı olması konusunda esnaflarımızla fikir alış verişinde bulunduk. Esnaflarımız Meydanımızın yapım sürecinde iki yıldır iş sıkıntısı yaşadılar ama çok şükür artık bu sıkıntılar yaşanmayacak. Bu caddemizle ilgili önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Esnaflarımızın trafiğin kontrollü olarak açılması konusunda da teklifleri oldu. Bu konuyu da tartışacağız. Bu vesile ile gönlü zengin esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz" diye konuştu. - ORDU

Cumhuriyet Meydanı, İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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