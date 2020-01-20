Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Gıda Maddeleri ve Satıcıları Odası Başkanı Fatih Arslan, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafları ile bir araya gelerek esnafların dilek, talep ve önerilerini dinledi.



Gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, rekabetin bu kadar yüksek olduğu fırıncıların diğer iş sektörlerine göre çok daha fazla mesai harcadığını belirterek, "Bu gösteriyor ki eşinize dostumuza ayırmanız gereken zamanla alakalı sürekli fedakarlık veriyoruz. Bunu bir düzene koymak gerekiyor. Fırıncılar olarak birinci derecede ihtiyacımız olan unlu mamulleri ekmeği satıyorsunuz. Doğal olarak bunun üzerinden kazanç elde ediyorsunuz. Bunda herhangi bir satış kaybetme gibi bir durum söz konusu değil. Sizlerin pazar günü kapalı olmasından dolayı o gün vatandaşın ekmek yememesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaş ekmeğini cumartesi akşamından alacak. Böylelikle sizin belki işleriniz bereketlenecek. İlk önceliğimizin kendi aramızda bir araya gelerek sektörün tüm sorunlarını konuşup beraber karar almanız birlik ve beraberliği sağlamanızın işleri kazandıracağı bereketin üzerinde durmak istiyorum. Biz de bir esnaf kardeşiniziz, gerçekten mesaisi yorucu olan işlerin bir tanesi de fırıncılık. Sizler sektörünüzde yaşadığınız birçok sorunun benzerini bizler de yaşıyoruz. Bugün birçok kişi yatağında yatarken sizler kalkıp mesaiye başlıyorsunuz. Ekmeğinizi bitirene kadar mesainiz bitmiyor. Evinizde eşiniz, dostunuz çocuğunuz çoluğunuz sizlerin ekmeği bitirip eve gelmenizi bekliyor. Alınacak bu kararın memnuniyetle karşılanacağını düşünüyorum" dedi.



Bu uygulamanın ilk 2-3 ayının çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Kibar, "2-3 ay bunu gerçekleştirirsiniz sonra bir sıkıntı olursa tekrar bir araya gelir görüşürüz. Pazar günü fırınların kapalı olduğundan dolayı acaba ciro kaybeder miyim, müşteri kaybeder miyim ötesinde biz kazancımızı nasıl artırabiliriz, kapıya bir ekmek almak için gelen vatandaşımıza bir poğaçayı bir mısır ekmeğini bir çiçek ekmeği nasıl ilaveten satar ciromuza ekstra gelir elde ederiz, kalitemizi artırırız çeşitliliğimizi artırırız biraz bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Buna yoğunlaşırsak bereketimiz, kazancımız kendiliğinden artacaktır. Esnaf olduğumuzdan aynı duyguları paylaşıyoruz. Günümüz rekabetinde ve günümüz ticaretinde bu artan giderlerle birlikte hepimizin gelirleri belirli bir seviyenin altına inmiş durumda. Yani bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin maliyeti ve fiyatı belli olan bir iş yapıyorsunuz" diye konuştu. - ORDU