Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı, Balkar ve Belören Belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.

Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı, Balkar ve Belören Belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.


Adıyaman'ın topyekun kalkınması için gayretle çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hükümetin Adıyaman'a yaptığı yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Gölbaşı, Balkar ve Belören Belediyelerini ziyaret etti. İlk olarak belde ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kılınç, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ile Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan'ı makamında ziyaret etti. Belde belediyelere yaptığı ziyaretten sonra Gölbaşı ilçesine geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, burada da Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretler sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Adıyaman'a yapılacak olan yatırımlar konusunda istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ise yaptıkları açıklamada, kendilerini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür ederek, Başkan Kılınç'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Belören, Balkar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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