Başkan Kılınç'tan 5 bin öğretmene kitap hediye etti - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğin teminatı olan çocukların en güzel şekilde yetişmesini sağlayan fedakar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününde 5 Bin adet kitap dağıttı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Adıyaman'da görev yapan 5 bin öğretmene, 'Beyaz zambaklar ülkesinde' isimli kitabın, kalemin ve kitap ayracının bulunduğu hediye çantası hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilk olarak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve belediye birim müdürleriyle birlikte mezun olduğu okul olan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Kılınç, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Kılınç, Okul Müdürü Gaffari İzci'nin ev sahipliğini yaptığı ziyarette mezun olduğu okulun bugün ki durumu hakkında bilgi aldı. Öğretmenler Günü gibi anlamlı bir günde yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren Okul Müdürü Gaffari İzci, "Tarihi oldukça eskiye dayanan okulumuzdan binlerce başarılı öğrenci yetişmiştir. Bu öğrenciler arasında, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkan Yardımcımız Şerif Ayaz bulunmaktadır. Bu güzel günde biz öğretmenleri unutmayarak bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise kendileri için oldukça önemli olan bu günde gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı Başkan Kılınç'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Her yıl 24 Kasım'da düzenledikleri etkinliklerde bir araya geldikleri öğretmenlerle bu yıl pandemi sürecinden dolayı bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Fedakar eğitimcilerimizi bu yıl da unutmadık. İl merkezimizde görev yapan 5 bine yakın eğitimcimize, içerisinde Grıgory Petrov'un çok değerli eseri olan 'Beyaz zambaklar ülkesinde' isimli kitabın, kalemin ve kitap ayracının bulunduğu bir hediye çantası hazırladık. Bugün burada bulunan bu öğretmenlerimize bu hediyelerimizi takdim ettik. Diğer öğretmenlerimize de hediyelerini ulaştıracağız inşallah. Bizim için çok kıymetli olan eğitimcilerimize kıymetli olduklarını bir nebze olsun hissettirebilmişsek ne mutlu bize. Bu vesileyle bir kez daha tüm öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a öğretmenler için hazırlattığı hediye paketlerinden dolayı teşekkür ederek, "Eğitimin önemini Grıgory Petrov'un 'Beyaz zambaklar ülkesinde' isimli kitabında açıkça görüyoruz. Eski Finlandiya'nın bugün geldiği durumu ortaya koyan kitap herkese rehber olacak cinstendir. Ancak bizim Finlandiya'dan bir farkımız var, o da dinimiz. Biz eğer eğitime o kadar önem verip bunu bir de din çerçevesinde hayata geçirebilirsek işte o zaman gerçekten çok ileri bir ülke durumuna gelebiliriz. Bu vesileyle böyle anlamlı bir kitabı hediye eden Başkanımızı tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, hazırlanan hediye paketlerini İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başta olmak üzere okul yönetimine ve öğretmenlere takdim etti. Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci de, okullarını ziyaret eden okulun eski öğrencilerinden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e ve Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'a jest yaparak öğrenci kütük belgesi takdim etti. - ADIYAMAN