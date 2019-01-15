Başkan Kıyma'dan Kurs Ziyareti
42 dakika önce
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, filografi ve dekoratif el sanatları kursunu ziyaret etti.
Yakakent
Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma
, filografi ve dekoratif el sanatları kursunu ziyaret etti.
Belediye tarafından açılan kurs hakkında bilgi veren kurs öğreticisi Saliha Korkmaz, öğrencilerin çok başarılı ve azimli olduğunu söyledi.
Başkan Kıyma da mesleki anlamda kurs açmaya devam edeceklerini belirterek, "Kursiyerlerimiz ortaya gerçekten çok güzel işçilik örneği çıkartmışlar. Kısa sürede kursiyerlerimiz büyük yol kat etmiş. Halkımızın istediği, talep ettiği kursları açmaya devam edeceğiz. Kursiyerlerimiz kurslarını bitirdikten sonra hepsi vasıflı işçi olacaktır." dedi.
Kurslara katılımı artırmayı istediklerini dile getiren Kıyma, öğrenilen el sanatlarıyla ev ekonomisine de katkı sağlandığını kaydetti.
Ziyarette AK Parti Yakakent İlçe başkanı Ahmet Günel
de katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: AA
Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
Son Dakika! Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
Son Dakika! YÖK, Üniversite Girişlerinde Güvenlik Tedbirlerini Artırma Kararı Aldı
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi