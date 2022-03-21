Yüreğir'de tapu dağıtım töreni - Son Dakika
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Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

21.03.2022 15:25
Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

Yüreğir Belediyesince imar sorunu çözülen Kazım Karabekir Mahallesi'nde hak sahiplerine düzenlenen törenle tapu verildi.

Yüreğir Belediyesince imar sorunu çözülen Kazım Karabekir Mahallesi'nde hak sahiplerine düzenlenen törenle tapu verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir İlçe Tapu Müdürü Leyla Sarıbal Egin ile mahalle sakinleri katıldı.

Kocaispir, törende Kazım Karabekir Mahallesi'nde 28 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Yapılan imar düzenlemesiyle mahalledeki 1247 tapulu parselin yeniden düzenlenerek 55 parsele dönüştüğünü dile getiren Başkan Kocaispir, yeni tapuların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Yüreğir'de tapu dağıtım töreni
Yüreğir'de tapu dağıtım töreni
Yüreğir'de tapu dağıtım töreni
Yüreğir'de tapu dağıtım töreni

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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