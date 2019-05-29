Son Dakika Haberleri: Başkan Kocaispir: "Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir"
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Başkan Kocaispir: "Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir"

1 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarlık müessesesinin demokrasinin, yönetim sisteminin, kültürün ve toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Kocaispir:
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarlık müessesesinin demokrasinin, yönetim sisteminin, kültürün ve toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve muhtarlar heyeti Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarlarla sürekli işbirliği ve diyalog halinde olacaklarını belirterek, "Vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi noktasında işbirliğimiz sürecektir. Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir. Muhtarlarımızla yakın temas içerisinde olacağız. Onların ve bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Birbirimize karşı samimi ve sabırlı olacağız. Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. El ele, omuz omuza verip vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür plaketi verdi. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi görerek sorunların çözümüne katkıda bulunduklarını belirten Özünal, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru içindir. Başkanımıza başarılar diliyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:49 Kaynak: İHA
Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel
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