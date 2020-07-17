Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Köseköy Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.



Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde Köseköy Mahallesi, Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Fevzi Çakmak ve Atatürk Caddelerinde toplamda bin 80 ton asfalt serimi yapıklacak. Kavşak düzenlemesi ile başlayacak olan çevre düzenlemesi; caddelerin, kaldırımların ve çizgilerinin tamamlanmasıyla hizmete sunulacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Mustafa Balaban'dan bilgi aldı. Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Kocaman, "Her saat sokaklarda Kartepemize hizmet ederek mutlu oluyoruz. Köseköy Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ