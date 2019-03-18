Son Dakika Haberleri: Başkan Kocamaz, Spor Kurslarına Katılanlara Sertifikalarını Verdi

Başkan Kocamaz, Spor Kurslarına Katılanlara Sertifikalarını Verdi

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, spor kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan 05-18 yaş aralığındaki yaklaşık bin kursiyerle sertifika töreninde buluştu.

Başkan Kocamaz, Spor Kurslarına Katılanlara Sertifikalarını Verdi, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, spor kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan 05-18 yaş aralığındaki yaklaşık bin kursiyerle sertifika töreninde buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Kocamaz, gençleri Atatürk'ün söylediği gibi sağlıklı ve ahlaklı yetiştirebilmek için bu kursları ilk günden bu yana açtıklarını söyledi. Kocamaz, "Şu ana kadar 15 branşta 10 binin üzerinde öğrencimiz bu eğitimlerden geçti. Tabi ki, bunların bundan sonra da devam ettirilmesi lazım. Bizim Mersin'deki amacımız Mersin'de yaşayan herkesi bir araya getirebilmek, aidiyet duygusu kazandırabilmek, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşatabilmek ve bu kentin geleceğine, özellikle çocuklarımızın sahip çıkması yönünde onları bilinçlendirmek" dedi.

Kocamaz, konuşmasının ardından Mersin'i spor kenti haline getirmek amacıyla açılan spor kurslarında eğitim gören öğrencilere sertifikalarını dağıttı.

15 branşta gençlere hizmet verilmeye devam ediyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında 7 branşla başlayan spor kurslarının, 2019 yılında 15 branşta çocuklara ve gençlere hizmet vermeye devam ettiği belirtilerek, "Tenis, yüzme, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, okçuluk, atıcılık, geleneksel okçuluk, futbol, jimnastik, boks, taekwondo, su topu ve buz pateni branşlarında on birlerce sporcuya hizmet veriyor" denildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kocamaz, Spor Kurslarına Katılanlara Sertifikalarını Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]