Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Eski Sanayi Esnafı İçin Referandum Yapacağız"

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Eski Sanayi Esnafı İçin Referandum Yapacağız"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 70 yıldır Kayseri halkına hizmet veren Eski Sanayi Bölgesinin planlanması ve yeni projeler hazırlanması için gerekirse esnafların katılacağı halk oylaması yapılacağını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 70 yıldır Kayseri halkına hizmet veren Eski Sanayi Bölgesinin planlanması ve yeni projeler hazırlanması için gerekirse esnafların katılacağı halk oylaması yapılacağını söyledi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve çocukluk yıllarını okuldan kalan zamanlarda esnaflık yaparak geçirdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Eski sanayi yaklaşık 70 yıldır bu şehir halkına hizmet veriyor, burada iş yapan esnaflarımız alın terleri ile ve emekleri ile geçimini sağlamaktadır. Bu bölge için projeler hazırladık. Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç işleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ve Çelik Eşyacılar sitesi gibi birçok bölge de çalışma gerçekleştirdik şimdi sıra Eski Sanayi Bölgesinde. Esnaf Odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve ilgili kurum kuruluşlarla ortak ve birlikte yönetim anlayışımız içerisinde hayata geçirecek bu önemli sanayi sitemizi çok daha cazip hale getireceğiz. Eski Sanayi bölgesinin fiziki şartların iyileştirerek günün şartlarına uygun daha çok üretim yapmasını sağlamak bu sayede ekonomi ve istihdama daha çok katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu neden ile hazırlanan projeleri esnafıma sunacağız. Yani Referandum yapacağız" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Eski sanayi bölgesinin zaman içerisinde şehrin içerisinde yer aldığını bu neden ile gelişen büyüyen Kayseri'ye yakışır bir mekan oluşturulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kayseri, Melikgazi, belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Eski Sanayi Esnafı İçin Referandum Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]