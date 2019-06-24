Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, eski Siverek yolunda yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyip ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı
, eski Siverek
yolunda yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyip ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanlarını incelemeye devam ediyor. Eski Siverek yolunda yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Mızraklı, ilgili birim amirlerinden çalışmaların seyri hakkında bilgi aldı. 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolda zemin düzeltme çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Başkan Mızraklı, vatandaşların ulaşımlarını sağlayabilmesi ve toz oluşmasını engellemek amacıyla sathi kaplama yapılacağını açıkladı. Başkan Mızraklı, yolun 8 metre genişliğinde olduğunu ve toplam 26 dekar sathi kaplamanın serileceğini ifade etti. Mızraklı ayrıca Urfa yolu ve eski Siverek yolunu birbirine bağlayan 700 metre uzunluğundaki Azadi Caddesi'nde de gidiş geliş yönlerinde bin 400 metre sathi kaplama yapılacağını kaydetti. - DİYARBAKIR
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