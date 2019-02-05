Başkan Nehir Laiklik İlkesinin 82. Yıldönümünü Kutladı

Başkan Nehir mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çağdaşlaşma yolunda yapı taşlarından biri olan Laiklik ilkesi 5 Şubat 1937 tarihinde anayasaya girmiş olup 1961 ve 1982 anayasalarında da devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır. Demokrasinin, hukuk üstünlüğünün ve kadın erkek eşitliğinin olmazsa olmaz koşulu Laiklik ilkesinin Anayasamıza girişinin 82. yılı kutlu olsun." İfadelerine yer verdi.