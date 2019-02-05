Son Dakika Haberleri: Başkan Nehir Laiklik İlkesinin 82. Yıldönümünü Kutladı

Başkan Nehir Laiklik İlkesinin 82. Yıldönümünü Kutladı

1 saat önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, 5 Şubat 1937 tarihinde Laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Nehir Laiklik İlkesinin 82. Yıldönümünü Kutladı, System.String[]

Başkan Nehir mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çağdaşlaşma yolunda yapı taşlarından biri olan Laiklik ilkesi 5 Şubat 1937 tarihinde anayasaya girmiş olup 1961 ve 1982 anayasalarında da devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır. Demokrasinin, hukuk üstünlüğünün ve kadın erkek eşitliğinin olmazsa olmaz koşulu Laiklik ilkesinin Anayasamıza girişinin 82. yılı kutlu olsun." İfadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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