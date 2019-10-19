Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi

2 saat önce

Urla Belediyesi, "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında Urla'da görev yapan muhtarlara yemek düzenledi.

Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Urla Belediyesi, "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında Urla'da görev yapan muhtarlara yemek düzenledi.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında yemekli kutlama etkinliğinde muhtarlarla bir araya geldi. Etkinlikleri kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde Belediye Başkanı Burak Oğuz ve belediye başkan yardımcıları, muhtarlarla bir arada oturarak görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, günün anlam ve önemine dair muhtarlara plaket verilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bizler, halkımız tarafından seçilerek bu makamlara getirildik. Bizleri seçen halkımıza faydalı olmak asli görevlerimizden biridir. Yerel demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızla şuana kadar hep uyum içinde çalıştık. Bundan sonrada Urla'mız için uyum içinde, birlikte çalışamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım" diye konuştu.


Programa ayrıca; Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla Belediye Başkan Yardımcıları; Emine Sağlambaş, Yücel Işık, Erhan Kıpkıp katıldı. - İZMİR

Urla Belediyesi, Muhtarlar Günü, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]