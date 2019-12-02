Son Dakika Haberleri: Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

6 saat önce

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı, System.String[]

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Yaptığı açıklamada engelli vatandaşların topluma kazandırılmasının önemine vurgu yapan Başkan Ölçek, şunları kaydetti:


"3 Aralık tarihi ülkemizde, 'Dünya Engelliler Günü' olarak kutlanmaktadır. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartı, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamaktır. Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanı sağlamak en büyük hedefimizdir. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerinde bir araya getirilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, '3 Aralık Engelliler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum." - ÇANAKKALE

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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