Son Dakika Haberleri: Başkan Ölçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
Son Dakika Politika Başkan Ölçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Başkan Ölçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

32 dakika önce

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Başkan Ölçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki, System.String[]

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.


Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayımlayan Başkan Ölçek, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle operasyonun başlamasından 4 gün sonra yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütlerine karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Sayın Cumhurbaşkanına şunu hatırlatmak istiyorum. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda barış ve huzurun getirilmesi amacıyla kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı istikrar ve kararlılıkla yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklama tarih bilincinden bir haber olduğunun da net göstergesidir. Ayrıca bu açıklamanın Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin de görüşünü yansıtmadığına olan inancımızda tamdır. Barış Pınarı Harekatı'nda yürütülen haklı mücadeleyi yok sayan bu anlayış bundan sonra kalbi Türkiye sevdasıyla atan tüm Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve vicdanlarına mahkum olacaktır. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın dahi büyük tepki gösterdiği bu açıklama sonrası Parti Meclisi olağanüstü toplanma kararı almıştır. Gerek biz gerekse KKTC çok hassas bir dönemden geçerken Sayın Cumhurbaşkanı hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisini de bu milli mücadelede KKTC Cumhurbaşkanının sözlerine bir an önce tepki göstermeye davet ediyor, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarına düzeltme yapmasını


beklediğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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