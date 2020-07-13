Başkan Oprukçu: "15 Temmuz vatan savunmasının destanıdır" - Son Dakika

Başkan Oprukçu: "15 Temmuz vatan savunmasının destanıdır"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz tarihinin vatan savunmasının destanı olduğunu söyledi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 15 Temmuz tarihinin vatan savunmasının destanı olduğunu söyledi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "15 Temmuz birlik ve beraberlik içerisinde millet olmanın gücünü tüm dünyaya gösterildiği gecedir. 15 Temmuz çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek bir milletinin her ferdinin darbeye karşı dik duruşunun, tankın önüne yatan zihniyetinin, bağımsızlığını elinden almaya çalışacak kim olursa olsun canı pahasına vatanını savunmasının destanıdır. Yüzyıllar boyunca destan yazmaya alışık bir milletin göstereceği duruş bundan başka olamazdı. Türk milletinin azim, kararlılık ve cesaretinin resmedildiği o gece tüm hainler bir kez daha gördü ki bu millet bağımsızlığı uğruna gerekirse topsuz, tüfeksiz iman gücüyle savaşarak vatanı üzerinde kötü emelleri olan hiçbir güce fırsat vermeyecektir. Rabbime şükürler olsun ki, böyle şerefli ve onurlu bir milletin bir ferdi ve neferiyiz. 15 Temmuz destanının 4. yılında gazi olan, şahadet şerbeti içen ve isimsiz binlerce kahramanımızı saygı, minnet ve hürmetle anıyorum" dedi.

"15 Temmuz darbe girişimi ihanet ve alçaklıktır"

Başkan Oprukçu şu ifadelerle mesajına son verdi: "15 Temmuz'dan alınacak derslerin ve yapılacak çıkarımların gelecek nesillere aktarması bir vatandaşlık görevidir. Demokrasinin gereği olarak sebebi ne olursa olsun, şartlar nasıl tezahür ederse etsin milletin verdiği yetkiyi yine millet alır. Beğensek de Beğenmesek de, sevsek de sevmesek de sandıktan çıkan her sonuca saygılı olmak ve kabullenmek anayasal düzenin bozulmaması adına elzemdir. Kaldı ki 15 Temmuz'da yaşanan olay darbe girişiminden çok ihanettir. Bu ülkenin tankının, tüfeğinin bu ülkenin milletine döndürülmesi alçaklıktan başka bir şey değildir. Bu alçaklığa ve ihanete fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da ülkemiz üzerinde hain emelleri olan herkese gereken cevabı vermekten imtina etmeyeceğiz. Türk milleti tarihin her safhasında bunu en açık şekilde ispatlamıştır. Kıymetli hemşerilerimizin ve yüce Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oprukçu: '15 Temmuz vatan savunmasının destanıdır' - Son Dakika

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