Başkan Orhan, genç kürsüde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan, genç kürsüde - Son Dakika

Başkan Orhan, genç kürsüde

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması Programında siyasi deneyimlerini gençlerle paylaştı.

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Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması Programında siyasi deneyimlerini gençlerle paylaştı.


Başkan Orhan, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez ve İlçe Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu ile birlikte Saltuklu Mahallesi'nde bir kahvehanede gençlere yerel yönetimler ve siyasi deneyimleri hakkında bilgi verdi. Yoğun ilginin görüldüğü söyleşide Başkan Orhan ile gençlerin samimi ortamı dikkatlerden kaçmadı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, zaman zaman gençlerle buluşup onların taleplerini alıp çözüm aramak adına da girişimde bulunduklarını kaydetti.


GENÇLERİN TALEPLERİ SPORTİF AKTİVİTELER


Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın söyleşisinin ardından gençlerden gelen taleplerin çoğunluğunu sportif aktiviteler oluşturdu. Göreve geldiği ilk dönemde Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını alan Başkan Orhan'ın gençlerin taleplerine yakın ilgi gösterdiği görüldü. Belediye başkanlığı döneminde gençlerin istek ve taleplerini es geçmemek adına çaba gösterdiklerini anlatan Başkan Orhan, bununla alakalı büyük projelere de imza attıklarını hatırlattı. ERASMUS projeleri ile gençleri Avrupa'ya taşıdıklarına dikkat çeken Orhan, "Gençler bizim gözbebeğimiz. Geleceğimizin yansımaları olan gençlerimizin her alanda aktif olmalarını arzu ediyoruz. Kahvehane köşelerinde geleceğinden umutsuz kalmaları bizim kanımıza dokunur. Onların sosyal ve kültürel aktivitelerle sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışı ile sportif alanda da varlık göstermelerini istiyoruz" dedi.


"EĞİTİME YATIRIM YAPIYORUZ"


Aziziye Belediyesi'nin gençlere olan ilgisi yalnızca sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan ibaret değil. Belediye tarafından Başkan Orhan'ın direktifleri ile İlk ve orta dereceli okullarla birlikte üniversiteye hazırlanan gençlerin hazırlık setleri de dağıtılıyor. Aziziye'nin en ücra bölgesinde ki okullara kadar kırtasiye ve eğitim setleri ulaştırdıklarını dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bunlarla birlikte okulların tadilat ve ihtiyaçları konusunda da duyarlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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