Son Dakika Haberleri: Başkan Osman Güder'den MTSO'ya ziyaret
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Başkan Osman Güder'den MTSO'ya ziyaret

27 dakika önce

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretleri kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret etti.

Başkan Osman Güder'den MTSO'ya ziyaret, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretleri kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen Güder, ortak gayelerinin kente hizmet etmek ve ticareti canladırmak olduğunu belirtti.

İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini aktaran Güder, ortak paydanın Malatya olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kentin ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla iş dünyası olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Osman Güder, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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