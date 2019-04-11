Başkan Otgöz 2. Dönem İçin Mazbatasını Aldı

Seydikemer'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girip 50,75 oy alarak yeniden Seydikemer Belediye Başkanı seçilen Yakup Otgöz, yeni dönemin mazbatasını Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Seydikemer'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girip 50,75 oy alarak yeniden Seydikemer Belediye Başkanı seçilen Yakup Otgöz, yeni dönemin mazbatasını Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı.



Seydikemer Belediye Başkanlığını 2. kez kazanan Yakup Otgöz, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'den aldı.



İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, Ak Parti Seydikemer ilçe Başkanı Salih Gümüş, Ak Parti, İyi Parti ve CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri katıldı.



Belediye Başkanı Otgöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kendilerine destek veren ilçe halkına teşekkür ederek," Görevimizi tazelemiş olduk. Bizi sevindiren hiç kimsenin burnu bile kanamadan bir seçim süreci yaşamamız oldu. Halkımız bize güvenip, bir kez daha görev verdi. Biz de halkımız için hizmetlerimizi daha fazlasıyla sürdüreceğiz. İkinci dönem omuzlarımızda daha çok yük olduğunun bilincindeyiz. Biz daha çok çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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