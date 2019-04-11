Son Dakika Haberleri: Başkan Otgöz 2. Dönem İçin Mazbatasını Aldı

Başkan Otgöz 2. Dönem İçin Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Seydikemer'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girip 50,75 oy alarak yeniden Seydikemer Belediye Başkanı seçilen Yakup Otgöz, yeni dönemin mazbatasını Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Başkan Otgöz 2. Dönem İçin Mazbatasını Aldı, System.String[]
Seydikemer'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girip 50,75 oy alarak yeniden Seydikemer Belediye Başkanı seçilen Yakup Otgöz, yeni dönemin mazbatasını Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Seydikemer Belediye Başkanlığını 2. kez kazanan Yakup Otgöz, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'den aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, Ak Parti Seydikemer ilçe Başkanı Salih Gümüş, Ak Parti, İyi Parti ve CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Otgöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kendilerine destek veren ilçe halkına teşekkür ederek," Görevimizi tazelemiş olduk. Bizi sevindiren hiç kimsenin burnu bile kanamadan bir seçim süreci yaşamamız oldu. Halkımız bize güvenip, bir kez daha görev verdi. Biz de halkımız için hizmetlerimizi daha fazlasıyla sürdüreceğiz. İkinci dönem omuzlarımızda daha çok yük olduğunun bilincindeyiz. Biz daha çok çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:54 Kaynak: İHA
Fethiye Adliyesi, Yakup Otgöz, Seydikemer, Güncel
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