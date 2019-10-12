Son Dakika Haberleri: Başkan Öz, sporla ilgilenen gençlerle yakından ilgi gösteriyor
Son Dakika Spor Başkan Öz, sporla ilgilenen gençlerle yakından ilgi gösteriyor

Başkan Öz, sporla ilgilenen gençlerle yakından ilgi gösteriyor

1 saat önce

Sokak basketbolundan yüzme yarışlarına, güreşlerden futbol turnuvasına kadar birçok spor branşında yüzlerce sporcuyla güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Çan'da Belediye Başkanı Bülent Öz, spora ve sporculara destek olmaya devam ediyor.

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Sokak basketbolundan yüzme yarışlarına, güreşlerden futbol turnuvasına kadar birçok Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor branşında yüzlerce sporcuyla güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Çan'da Belediye Başkanı Bülent Öz, spora ve sporculara destek olmaya devam ediyor.


"Amatör Spor Kulüpleri Haftası" kapsamında Çan Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği korteje katılan Belediye Başkanı Bülent Öz, Hacı İbrahim Bodur Stadyumunda amatör branşların gösterisini protokol üyeleriyle birlikte izledi.


Spor kulüplerine ve sporculara hitap eden Başkan Öz, "Biz, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözüne inanıyoruz. Biz, medeni kentlerin spor yapan kentler olduğuna inanıyoruz. Bir kentin medeniyeti okul, kitap, sanat ve sporla ölçülür. Ruh, beden ve zihin gelişimi için spor şüphesiz şarttır. İdealimiz ve arzumuz spor yapanların sayısının artması ve yapılabilecek spor çeşitliliğinin fazla olmasıdır. Ne kadar çok haneye spor girerse bu o kadar iyidir. Ne kadar çok kişi spor ile meşgul olursa o kent o kadar sağlıklı olur. Spor ile tanışmak, profesyonel sporcular yetiştirmek ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak bizim için büyük bir gururdur" şeklinde konuştu.


Belediye olarak spora ve sporculara her zaman destek olacağını dile getiren Başkan Bülent Öz, "Çan Belediyesi olarak sağlıklı yaşama ve spora her zaman katkı sunmaya hazırız. Spor yapanların Çan'da sayısını arttırmak için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Ben buradan 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Bu farkındalık yürüyüşünde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerine, Çan'da sporu yaşatanlara ve katkı sunanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyor, spor dolu günler diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Futbol, Çan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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