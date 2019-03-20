Son Dakika Haberleri: Başkan Özaltun, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi

Başkan Özaltun, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi

54 dakika önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahalle muhtarları ile veda yemeği programında bir araya geldi.

Başkan Özaltun, Muhtarlarla Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahalle muhtarları ile veda yemeği programında bir araya geldi.

5 yıllık görev süresi 31 Mart'ta dolacak olan Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçenin merkez ve dış mahalle muhtarlarıyla bir restoranda verilen veda yemeğinde buluştu. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Özaltun, görev süresi içerisinde mahalle muhtarlarına kendisine karşı gösterdiği yakınlık ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Beyşehir'e 5 yıllık dönemde toplumun her kesimi gibi mahalle muhtarlarıyla istişare ederek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Özaltun, "Memleketim Beyşehir'e hizmet etmiş olmanın onur ve kıvancını yaşıyorum. Biz dönemimizde, elimizden geldiği kadarıyla muhtarlarımızla birlikte olmaya, yanlarında olmaya, onlar ne isterse yapmaya özen gösterdik" diye konuştu.

Beyşehir'e zor bir süreçte hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özaltun, "Bu 5 yıl zor bir süreçti ama şükürler olsun zor ama hizmetlerle dolu bir dönem yaşadık. Çünkü mahallelerimizde yapılan hizmetleri bilen ve gören siz değerli muhtarlarımızsınız, kışın yazın yağmurda çamurda sizlerle birlikteydik. Biz bu süreçte belediyede, büyükşehirde nasıl hizmet alınabilir bunu öğrendik, bir staj dönemiydi aslında bu süreç bizim için. Bundan sonraki zamanlarda sizler de bunu öğrendiniz artık. Mahallelerinize eğer yeniden göreve gelirseniz bundan sonraki süreçte daha iyi hizmet vereceğinizden şüphem yok, gönlüm sizinledir. Biz bayrağı AK Parti'den devraldık bundan sonrada inşallah AK Parti'ye devredeceğiz bundan hiç şüphem yok. Beyşehir'de 31 Mart'a kadar belediye başkanlığımız süresince müjdeler, hizmetler vermeye devam edeceğiz. Müjdelerden bir tanesi emeklilere yönelik TOKİ konutları projesi oldu, başvuruları başladı. Emekliler TOKİ'nin üzerinde 3 yıllık bir çalışma sonucu meyvesini aldık. Teşekkür ediyoruz bakanımıza da. İnşallah en kısa sürede yapımına başlanacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum seçimlerinizde hizmetlerinizde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da, bu dönemde muhtarlarla hep beraber istişare ederek mahallelere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Özaltun, muhtarlara ilçeye ve mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı birer plaket takdim etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Konya, AK Parti, Murat Özaltun, Beyşehir, Güncel
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