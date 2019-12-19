Başkan Özen 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özen 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Özen 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, projelerinden biri olan "Hoş Geldin Bebek" ziyaretine fırsat buldukça katılmaya devam ediyor.

Başkan Özen 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, projelerinden biri olan "Hoş Geldin Bebek" ziyaretine fırsat buldukça katılmaya devam ediyor.


Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve eşi Çiğdem Özen; Selin-Ahmet Taylan çiftinin bebekleri Elif Bebeği, Selin- Mustafa Bayraktar çiftinin bebekleri Ecem Bebeği, Nihal-Aykut Argıncıklıgil çiftinin bebekleri Alp Bebeği ve Mehtap-Lider Kösemen çiftinin bebekleri Mustafa Mir bebeği ziyarette bulunup ailelere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Tüm ilçede yeni doğan bebeklerin ve ailelerin ziyaret edilerek hoş geldin bebek çantalarının takdim edildiğini hatırlatan Başkan Özcan Özen, projenin başladığı günden itibaren ilçede doğan bebeklerin Basın Yayın Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.


Başkan Özen, "Ailelerimizin bebek sevinçlerine ortak olmak, anne ve bebek sağlığı konusunda duyarlılık oluşturmak için yeni doğmuş dünyaya yeni gelen bebeklerimizin, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmesi dileğiyle tüm anne ve babalarımızı kutluyorum. Belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen ziyaretlerde bebeklerimiz için hazırlanan kız çocuklar için pembe, erkek çocuklar için mavi renkli özel bakım setlerini ailelerimize çam sakızı çoban armağanı misali takdim ediyoruz. İyi günde de kötü günde de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


İlçe sınırları içerisinde yeni doğmuş bebekleri olan ailelerin ya da çevresinde yeni doğan bebeği olan kişilerin Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü 0 850 224 54 54/100 numarayı arayarak ya da bizzat giderek bilgi verildiği takdirde ailelerin ziyaret edilip ve hediyelerinin takdim edileceği bilgisi de verildi. - SAKARYA

Macit Özcan, Özcan Özen, Sapanca, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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