Başkan Özen, Yerli Malı Haftasını öğrencilerle kutladı - Son Dakika

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Kemalettin Sami Paşa İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek okul öğrencilerinin düzenlediği Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı.



AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, parti üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Başkan Özen, çocuklarla sohbet etti. Çocukların kendisine aktardığı talep ve önerileri dinledi.



Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Başkan Özen, öğrencilere haftanın önemini anlattı. Başkan Özcan Özen, kendisini karşılayan öğrencilere yerli malının önemini anlatırken, çocukların yerli malı kullanmasını teşvik etmek gerektiğini söyledi. Başkan Özen, "Doğal ürünlerin kullanımını öğrencilerimize ve çocuklarımıza öğretmek, onları bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda her yıl Yerli Malı Haftası'nı hep birlikte kutluyoruz. İnşallah yapılan etkinlikler amacına ulaşır" dedi.



Etkinlikte, 1946 yılından buyana kutlanan yerli malı haftası kapsamında öğrencilere önemli farkındalıklar oluşturulması gerektiği de vurgulandı. - SAKARYA