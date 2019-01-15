Son Dakika Haberleri: Başkan Özgüven Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Özgüven Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven geleneksel hale getirdiği halk günlerine devam ediyor.

Başkan Özgüven Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven geleneksel hale getirdiği halk günlerine devam ediyor.

Başkan Özgüven, Salı günleri de vatandaşları makamında dinliyor. Birim müdürlerinin de yer aldığı halk günlerinde vatandaşların talepleri anında değerlendirilerek gereken çalışmalar yapılıyor. "Hemşehrilerimizle her daim bir ve beraberiz" diyen Özgüven, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 'Şehrimizi Birlikte Yönetelim' düsturuyla hizmetlerimize yön veremeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri bizim hizmet planlamalarımızın temelini oluşturmaktadır. Sembolik olarak Salı günleri misafir ettiğimiz hemşehrilerimizle her daim bir ve beraberiz. Onların sorunlarına, istek ve taleplerine anında karşılık vererek gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar birçok önemli ve değerli hizmetleri Ereğli'mize kazandırdık. Ayrıca ihtiyaçların sınırsız olduğu inancıyla her zaman yeniliklere ve fikirlere kulak veriyor, hizmetlerimize devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı düsturla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Özkan Özgüven, Ereğli, Konya, Güncel
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