Başkan Özkan, "Aşudu Deresi" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Başkan Özkan, "Aşudu Deresi" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

25.05.2022 12:32
Başkan Özkan, "Aşudu Deresi" ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 5 mahalleyi kapsayan "Aşudu Deresi Islah Projesi" hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 5 mahalleyi kapsayan "Aşudu Deresi Islah Projesi" hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Başkan Özcan, Kılıçbağı Mahalle Konağı'ndaki programda, projeyle alakalı kamuoyunda oluşturulan yanlış algının üzücü olduğunu belirterek, bu durumun mahallelere yapılacak olan hizmete zarar verdiğini söyledi.

Özkan, projenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "5 mahallemizi kapsayan altyapı projemiz Aşudu Deresi'nin çift taraflı 5'şer metre içeri girilerek istimlak edilip büyükşehir belediyesine devredilmesini kapsıyor. Biz dereyi çift taraflı istimlak çalışmalarını tamamlayıp Malatya Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz. Onlarda hazırlayacakları proje ile altyapı çalışmasına başlayacak." dedi.

Kamuoyunda yanlış bilgi oluşturulduğunu aktaran Özkan, "Proje kapsamında talep olmadığı sürece dere kenarına beton duvar örülmeyecek. Sadece altyapı için yol açılıp bu hat üzerinden 5 mahallenin kanalizasyon ve isale hattı geçecek. Kamuoyunda oluşturulan 'turizme açılacak' bilgisi yanlış ve eksik bir bilgidir. Daha önce bununla ilgili bir proje hazırladık fakat istenmeyince gelen ödeneği geri iptal ettik. Şu an yapmak istediğimiz proje, buradaki 5 mahallenin alt yapı sorunlarını çözmek." diye konuştu.

Mahalle sakimleri ve muhtarlarda, söz alarak konuyla alakalı sorular sorup proje hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İsa Özkan, İstimlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Özkan, 'Aşudu Deresi' ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


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