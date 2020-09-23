Başkan Özkan, birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi - Son Dakika

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, eğitim öğretime başlayan birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi.

Başkan Özkan, ilçedeki öğrencilere içerisinde atıştırmalık yiyeceklerin yanı sıra maske ve okul ihtiyaçlarının bulunduğu paketleri teslim etti.

Özkan, yaptığı açıklamada, okulların öğretmenler ve öğrencilerle güzel olduğunu belirtti.

Çocukların ve velilerin heyecanına ortak olduklarını ifade eden Özkan yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Özkan, kısa sürede salgını atlatıp okullardaki heyecanın ve mutluluğun artmasını dileyerek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarının asla ihmal edilmemesini rica ediyorum." dedi.

Özkan'a, Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı da eşlik etti.