Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı tebrik etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında "Bilim Ödülü"ne layık görülen Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

"TÜBİTAK'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri açıklandı. Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak Hocamız da Bilim Ödülüne layık görüldü. 'Analitik Kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu (özütlemesi) ve mikroekstraksiyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları' alanında ödül aldı. Kayserimiz makar-ı ulema' şehri olarak biliniyor, bugün de bu vasfını bu başarılar ile koruyor. Erciyes Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğunu bu tür başarılar ile kanıtlamakta. Bir dünya üniversitesi olan Erciyes Üniversitemizin başarıları ve akademik çalışmaları bilime katkı sağlamakta, dünya biliminde ses getirmekte ve örnek gösterilmektedir. Şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı hocamızı bu başarısından dolayı tebrik ediyorum." - KAYSERİ