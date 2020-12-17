Başkan Posbıyık, milletvekillerine Alemdar için teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Posbıyık, milletvekillerine Alemdar için teşekkür etti

17.12.2020 16:06
Başkan Posbıyık, milletvekillerine Alemdar için teşekkür etti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için bir araya gelerek kanun teklifi veren 5 milletvekiline teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için bir araya gelerek kanun teklifi veren 5 milletvekiline teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık bir araya gelerek Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunan CHP'li ve AKP'li 5 milletvekiline teşekkür etti. Milletvekillerini Ereğli'ye davet eden Posbıyık "Hangi partiden olursa olsun kentimizin kalkınması, refahı ve hak ettiğini alması için emek harcayan, mücadele veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Bütün vekillerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Halil Posbıyık, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Zonguldak Milletvekillerimiz Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar'ın bir araya gelerek Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için harekete geçmeleri ve TBMM'ye bu konuda kanun teklifi sunmaları beni çok memnun etti. Yıllardır özlemini duyduğumuz bu konunun çözülmesi için çok önemli bir adım attılar. Umarım en kısa sürede hak ettiğimiz madalya Ereğli'mize gelir. Dilerim, önümüzdeki ay 100. yılını kutlayacağımız Alemdar Destanı, bu madalyayla onurlandırılır.

Bu konudaki çağrımın karşılık bulması ve iki partinin milletvekillerinin Ereğli davası için buluşması beni ayrıca mutlu etti. Umarım bu birliktelik, Ereğli'nin diğer bütün sorunlarının çözümü için de örnek teşkil eder. Hangi partiden olursa olsun kentimizin kalkınması, refahı ve hak ettiğini alması için emek harcayan, mücadele veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Bütün vekillerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Beş vekilimizi de Ereğli'mizde ağırlamaktan, bu birlik ve beraberliği Ereğli halkıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyarım." - ZONGULDAK

Başkan Posbıyık, milletvekillerine Alemdar için teşekkür etti

Ereğli Belediye, Halil Posbıyık, Zonguldak, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Posbıyık, milletvekillerine Alemdar için teşekkür etti - Son Dakika


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