Başkan Şahin: "Halkımızın Söylediğine Kulak Vereceğim"

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AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması

Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor

Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu