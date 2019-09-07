Başkan Sandal'dan ziyaretçilere Türk bayrağı

Zeybek gösterileri ve çocuklar için aktivitelerin de yer aldığı standda heykel atölyesinin Amazon kadını canlandırması beğeni kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da standda yurttaşlarla bir araya geldi, Türk bayrağı ve hediyeler dağıttı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 88'inci kez geniş katılımla kapılarını açtı. Bu yıl 40 ülkenin yer aldığı fuarın açılışı renkli görüntülere sahne olurken, aynı heyecan 3 No'lu holdeki 150 metrekarelik Bayraklı Belediyesi standında da yaşandı. Tarihi sütunlar arasında amazon kadınlarını canlandıran heykel atölyesi sanatçılarının gösterisi ilgiyle izlendi. İlk günden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan standdaki etkinlikler kapsamında Bayraklı Belediyesi halk oyunları kursiyerleri de gösterileriyle alkış aldı. Bayraklı Belediyesine bağlı diş hekimleri, diş sağlığı konusunda bilgilendirme yaptı. Fuar boyunca çocuklar da unutulmadı. Kendilerine ayrılan bölümde eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar hoşça vakit geçirdi.

Fuar açılışı kapsamında Başkan Sandal, Bayraklı standında CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte Türk bayrağı ve fuarın 88'inci yılına özel hazırlanan hediye paketlerini dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sandal, ziyaretçilerle sohbet etti. Başkan Sandal daha sonra stantları gezerek, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Etkinlikler sürecek

Öte yandan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği standda fuar boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Gazeteci - Yazar ve sanatçı konuklar, diş hekimi bilgilendirmeleri, Latin dansları, canlı müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz, kukla yapımı gibi çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. 13 Eylül Cuma günü ise, Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz Bayraklı Belediyesi standının konuğu olacak.