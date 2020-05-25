Başkan Saygılı, personelin bayramını kutladı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Saygılı, bulundukları birimleri ve çalışma alanlarında "sosyal mesafe" kurallarına uyarak belediye personelini ziyaret etti.

Çalışanların tek tek bayramını kutlayan Saygılı, kenti Kovid-19 salgınından korumak için tüm ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını söyledi.

Saygılı, kentte salgınla mücadelede özellikle temizlik görevlilerinin büyük gayret gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmalarınızdan dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da olabildiğince dikkatli olmanızı istiyorum. Koronavirüs döneminde belediyemiz önemli hizmetler yaptı. Ciddi manada organize olarak çalıştık. Bu süreçte ekonomik olarak etkilenen tüm kesimlere ulaştık. 10 binin üzerinde yardım kolimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Hijyen, temizlik ve denetimlerimizi aralıksız sürdürdük."