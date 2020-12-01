Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu

01.12.2020 12:43
Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de 20 bine yakın engelli vatandaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de 20 bine yakın engelli vatandaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen 'Engelli Dernekleri ile Buluşma Etkinliği'ne katıldı. Seçer, kent genelinden 47 engelli derneğinin davet edildiği etkinlikte, dernek temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

"Yapacağımız hizmetler daha çok 20 bin kişiye tesir edecek hizmetler"

Başkan Seçer, derneklerin ihtiyacı doğrultusunda genel olarak talep edilen tadilat, bakım, onarım ve eşya temini gibi hizmetleri belediye olarak makul seviyelerde karşılayabileceklerini kaydetti. Seçer, daha önce yaptıkları ve bundan sonra da yapılacak olan desteklerin bütün olarak dernekler bazında değil, daha çok kent genelinde kayıtları tutulan sayıları yaklaşık 20 bini bulan engelli vatandaşa yönelik olacağını söyleyerek, "Bizim yapacağımız hizmetler daha çok 20 bin kişiye tesir edecek hizmetler. Onlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Derneklerin akülü araçlar için şarj istasyonu talebine ilişkin de Seçer, "Biz 4 yeni istasyon yaptık. Yönetime geldiğimizde 6 adet vardı. 4 yeni noktayı ilave ettik. Ama bunu arttırabiliriz" diye konuştu.

"Sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz"

STK'lara ilişkin sorunların bir bütün halinde görülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi: "Şunu açıklıkla ifade edeyim. Yasak savmak için, günü kurtarmak için belediye başkanlığı görevi yapmıyorum. Biz belediyede topluma hizmet eden insanlar, bu anlayışta olmak zorundayız. Çalışma arkadaşlarıma telkinde bulunuyorum. Diyorum ki; yapacağımız işlerin bir sonucu olsun. Bizim oyumuz 1 artsın diye ben kamu kaynağını israf edemem. Ülkemizin hastalığı olan, seçmenin gözünü boyama adına, gereksiz kaynak israfı, zaman israfı, bunları yapamam. Biz Mersin'de 20 bine yakın engelli yurttaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz."

"Mola Evi hizmeti tüm bölgeler için önemli"

Başkan Seçer, Mola Evi'nin tüm ilçelerde kurulmasına yönelik talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şu an yalnızca Toroslar'daki merkezde hizmet verdiklerini ve Tarsus'ta da bir 'Mola Evi'nin yapımının sürdüğünü belirterek, "Mola evlerinin sadece merkezde, Tarsus'ta değil tüm bölgede önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm ilçelerde ailelerin en büyük sorunlarından biri bu. Vatandaşın hastası var, engelli çocuğu var, çarşıya çıkacak ama bırakacak kimsesi yok. Biz bunu önemsiyoruz ve bunu da süratlendirmemiz lazım. Pandemi bizi birçok konuda engelledi ama bu konuda hiçbir engel tanımadan işlerimizi hızlandırmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

"Bunları da hep beraber aşacağız"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile engelli derneklerinin temas halinde olduklarını vurgulayan Seçer, "Bu tip bir araya gelişler ilk değil, son da değil. Bunun sürmesi lazım ki, biz faydalı işler yapalım. Yine ilk fırsatta, hem konuşabileceğimiz hem de zaman geçirebileceğimiz ortamlar sağlayarak bir arada olmak isterim. Keşke şu pandemi olmasa, şurada daha kalabalık bir ortamda otursak, konuşsak. İnşallah bunlar da geçecek. Bunları da aşacağız hep beraber" dedi. - MERSİN

Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu
Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu
Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Engelli, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei