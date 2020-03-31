Başkan Şeker'den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış - Son Dakika

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.



Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na, 10 bin lira bağışlıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" dedi. - MERSİN