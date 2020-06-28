Başkan Sekmen: "Biz birlikte bütünüz" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "Biz birlikte bütünüz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Narman, Tekman ve Karayazı ilçelerinde bir dizi temasta bulunan Başkan Sekmen, ilçe programına Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile devam etti. Kurmaylarıyla birlikte gerçekleştirdiği ilçe gezilerinde belediye başkanları ve muhtarların yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Sekmen, yeni yatırım sezonu öncesinde hem görüş alışverişinde bulundu, hem de ilçelerdeki beklenti ve talepleri dinledi. Altyapı çalışmalarından yapımı devam eden canlı hayvan pazarlarına, ESMEK'lerden prestij caddelerine varıncaya birçok hizmetin ulaştırıldığı ilçelerde saha gezisi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un her bir ilçesini kendine has potansiyelleri dahilinde değerlendirdiklerini belirterek, "Bizim ilçelerimizde akıllara gelebilecek her türlü potansiyel mevcut. Tarım, turizm, hayvancılık, arıcılık, sebze ve meyve üreticiliği, eğitim, kültür, sanat ve daha birçok alanda işlenmeyi bekleyen birer cevherden farksız olan ilçelerimizi kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlarımızla şaha kaldıracağız" dedi.

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"İlçelerimizde de hummalı bir yatırım seferberliği var"


Erzurum'un Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ilçelerine yaptığı ziyaretlerde AK Parti teşkilatları ile değerlendirme toplantıları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, meclis üyeleri ve muhtarlarla da bir araya geldi. Erzurum'un ilçelerini şehir merkezinden kesinlikle ayırmadıklarının altını çizen Sekmen, "Bizim için Erzurum şehir merkezi ne ise, Oltu da odur, Şenkaya ve Tortum da odur. Bizim muradımız, kalkınmayı topyekün bir biçimde sağlayabilmektir. Çünkü biz ilçelerimizle ve bağlı tüm mahallelerimizle birlikte bir bütünüz" ifadelerini kullandı.


Başkan Sekmen'den İlçelere Özel Tarif


Gerçekleştirdiği ilçe temaslarını sadece teşkilat toplantılarıyla sınırlı tutmayan Sekmen, belediye başkanlarına da konuk oldu. Belediyelerin çalışmaları hakkında başkanlardan bilgi alan Mehmet Sekmen, saha gezilerinde bulunmayı da ihmal etmedi. Büyükşehir Belediyesi'nce ilçelerde yürütülen altyapı çalışmalarından millet bahçesi gezilerine kadar birçok noktada inceleme yapan Başkan Sekmen, gittiği her ilçede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzundere'yi Erzurum'un turizm cenneti, Tortum'u Dadaş'ın ağız tadı, Oltu'yu Erzurum'un ziyneti, Olur ve Şenkaya'yı ise Erzurum'un giriş kapıları olarak tarif eden Sekmen, "Her ilçemiz bizim için ayrı güzel, ayrı özel. Biz de el birliğiyle bu güzellikleri bir araya getirecek ve Erzurum'un yüzünü hep birlikte güldüreceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen: 'Biz birlikte bütünüz' - Son Dakika

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