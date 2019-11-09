Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, necip milletimizin azim ve kararlılığının, mücadele ruhunun, kurtuluş umutlarının bir ifadesi ve dirilişinin bir sembolüdür" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında; Atatürk'ün, şanlı ve zengin Türk tarihinden aldığı güç ve üstlendiği büyük sorumlulukla milli birlik ve beraberlik için istiklal ve istikbal seferberliği başlatmış bir lider olduğuna vurgu yapan Başkan Sekmen, "Milletimizin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Paşa, milli ruhu yeniden canlandırmış ve milletimizi milli bir kimlik etrafında toplamayı başarmıştır. Onun başlattığı Milli Mücadele seferberliği sonucunda, varlığını ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimiz Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda parçası olduğu milletinin gelişmesi, güç kazanması ve ülkemizin müreffeh medeniyetler seviyesine ulaşmasını da, yine kendisine hedef tayin etmiş, bu uğurda her türlü gayreti, çabayı ve mücadeleyi sergilemiştir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise, onun bu emel ve emanetine sahip çıkmak; 'Lider Ülke Türkiye' idealini gerçekleştirmek için yorulmadan var gücümüzle çalışmaktır. İşte bu sebeple aziz hatırasını canlı tutmayı üzerimize bir borç bildiğimiz Gazi'yi, ebediyete irtihalinin 81'inci yıldönümünde rahmet, minnet ve şükran duygularımızla bir kez daha yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM