Son Dakika Haberleri: Başkan Şerifoğulları, "İmar planını daha uygulanabilir hale getireceğiz"
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Başkan Şerifoğulları, "İmar planını daha uygulanabilir hale getireceğiz"

3 saat önce

Uygulama alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için geniş katılımlı toplantılar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Yapacağımız çalışmalarla inşallah İmar Planını daha uygulanabilir hale getireceğiz" dedi.

Başkan Şerifoğulları,
Uygulama alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için geniş katılımlı toplantılar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Yapacağımız çalışmalarla inşallah İmar Planını daha uygulanabilir hale getireceğiz" dedi.

2016 yılında tamamlanarak yürürlüğe giren Revizyon İmar Planındaki aksaklıkların giderilmesi için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda paydaş kuruluşların katılımıyla belediyede Başkan Şerifoğulları toplantı yaptı. Toplantıda görüş ve öneriler masaya yatırıldı.

Uygulama alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için geniş katılımlı toplantılar düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yapacağımız çalışmalarla inşallah İmar Planını daha uygulanabilir hale getireceğiz. Birlikte yönetim anlayışını önemsiyoruz. Bu kapsamda yapılacak her çalışmada paydaş kuruluşların fikir ve önerilerini dinliyoruz. 2016 yılında hayata geçen revizyon imar planında yaşanan sıkıntıları asgari seviyeye indirebilmek için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği ve Fırat Üniversitesinden temsilciler ile şehir plancılarının katıldığı toplantılarımızın ikincisini bugün gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızın fikirlerini alıyor, şehrimizi birlikte yönetmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu yönetim anlayışımızı görev süremiz boyunca devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
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